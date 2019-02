I mitten av förra veckan hade han inte lämnat in någon lista på möjliga lag. Under natten till måndag, svensk tid, fick Gustav Nyquist göra just det. Och nu är han klar för San Jose Sharks.

29-årige Gustav Nyquist är på väg mot sin poängmässigt bästa säsong i NHL-karriären. På 61 matcher har han gjort 15 mål och 33 assist. Det är sex poäng bakom hans 54 poäng (27 mål och 27 assist). Hans framfart i kombination med ett utgående kontrakt har gjort honom intressant på trejd-marknaden inför dagen deadline men tidigare i veckan hade han inte hört något, rapporterade flera medier. Men under natten mot måndag tog det fart. Först bubblade det upp att han blivit ombedd att lämna in en lista på möjliga lag han kunde tänkas bli bortbytt till.

DET has asked Gustav Nyquist to waive his NTC to facilitate a trade to SJ. Nyquist is apparently willing to do so, which would pave the way for DET and SJ to finalize/formalize this transaction.

