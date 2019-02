Mikael Backlund nätade på nytt när toppaget Calgary Flames bärgade två nya poäng under natten. Segersiffrorna skrevs till 2-1 borta mot Ottawa Senators.

Mikael Backlund gjorde matchens första mål när Calgary Flames gästade Ottawa Senators. Det var svenskens sextonde fullträff för säsongen och han har nu gjort poäng i fem raka matcher.

”Matchen i matchen” var annars den mellan Brady Tkachuk och hans bror Matthew Tkachuk. Med två bröder på isen – en i vardera lag – storsamlade famlijen Tkachuck på läktarna och över 30 medlemmar var på plats. Brady blev ende broder att göra poäng – han kvitterade till 1-1 i mittperioden. Men Matthew gick från matchen som segrare. Detta sedan Auston Czarnik avgjort matchen med 41 sekunder kvar.

There were 30-plus family members waiting for the Tkachuk boys after Matthews #flames beat Brady's #sens 2-1. pic.twitter.com/xqh2AdiwN4

— Mike Zeisberger (@Zeisberger) February 25, 2019