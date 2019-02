Lee Stempniak tillbaka i Boston Foto: TT NYHETSBYRÅN

Lee Stempniak har varit med om det mesta. Igår skrev 36-åringen, som blivit trejdad på deadline ett par gånger, på för Boston Bruins. Idag får han veta om han får stanna.

Lee Stempniak är en så kallade ”journeyman” i NHL., Han har representerat tio klubbar sedan han kom in i ligan under säsongen 2005-06. För elva dagar sedan skrev han på ett tryoutkontrakt med Providence Bruins, Bostons AHL-lag, och han har gjort fyra matcher med laget – hans enda fyra matcher den här säsongen. Nu har Stempniak skrivit på ett NHL-kontrakt, enligt uppgifter värt 650 000 dollar, och måste enligt gängse regler gå igenom waivers innan han kan spela i NHL. Det gör att han inte kan bli trejdad på deadline. Men han kan å andra sidan bli plockad av ett annat lag.

I en intervju med The Athletic sa Stempniak, som Boston faktiskt trejdade till sig på deadline 2015 från New Jersey Devils, att huvudsaken är att han får spela hockey:

– Det är det bästa. Den här gången vet jag att om jag ska spela i NHL så är det inte i en förstakedja utan mer i en bredd-roll.

Lee Stempniak har representerat St Louis Blues, Toronto Maple Leafs, Phoenix (idag Arizona) Coyotes, Calgary Flames, Pittsburgh Penguins, New York Rangers, Winnipeg Jets, New Jersey Devils, Boston Bruins och Carolina Hurricanes under sin NHL-karriär. Förra säsongen blev det 37 NHL-matcher, på vilka han gjorde tre mål och sex assist, för Hurricanes. På totalt 909 NHL-matcher har det blivit 203 mål och 266 assist.