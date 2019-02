Ett av marknadens tyngsta namn är borta. Kevin Hayes är klar för Winnipeg Jets.

Förra säsongen bytte de till sig Paul Stastny från St. Louis på deadline day. Värvningen blev en succé. Nu hoppas de på en liknande leverans från Kevin Hayes. Han ansluter från New York Rangers.

Kevin Hayes har haft en mycket fin säsong med 42 poäng på 51 matcher i ett svag New York Rangers och har setts som ett av marknadens hetaste namn. Därför får Winnipeg betala rejält för honom. Hayes uppges kosta ett förstarundeval, ett villkorligt fjärdeval och rookien Brendan Lemieux. 23-åringen har skjutit nio mål på 44 matcher under säsongen. Det villkorliga fjärdevalet kickar in först om Winnipeg vinner Stanley Cup i sommar. Annars stryks det.

Värvningen av Kevin Hayes stärker upp en ganska svag centersida hos Stanley Cup-utmanaren. De har varit på jakt efter en andracenter bakom Mark Scheifele, som kan spela med Patrik Laine. Nu har de hittat den spelaren.

Winnipeg Jets förbereder sig för ett nytt långt slutspel. Förra året tog det stopp i konferensfinalen mot Vegas.

This potential WPG-NYR deal is WPG 2019 first-round pick, Brendan Lemieux and a conditional pick in exchange for Kevin Hayes. Believe an agreement is in place but trade call not set yet.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) February 25, 2019