Målskytt och skadad i debuten Foto: MIKE WULF/CSM/REX/SHUTTERSTOCK

Mats Zuccarello var en av de tyngre pjäserna som bytte klubb under helgen i NHL. Från New York Rangers kastades han direkt in i hetluften i Dallas Stars – och han blev målskytt direkt när Stars bortabesegrade Chicago med 4-3.

Efter 509 matcher och nästan nio säsonger i New York Rangers byttes publikfavoriten i Madison Square Garden, Mats Zuccarello, bort till Dallas Stars under helgen. Och det dröjde bara drygt elva minuter innan han hade gjort sin första poäng. Norrmannen frispelade Radek Faksa som gjorde matchens första mål. Och i mittperioden blev Zuccarello också målskytt när han förvaltade en fin crosspassning från Tyler Seguin. Målet betydde 3-0 för Stars i matchen, men:

SVENSKA POÄNG I HAWKS

Blackhawks kämpade sig tillbaka i matchen. Marcus Krüger assisterade Chris Kunitz till 1-3 innan backen Erik Gustafsson med dubbla assist såg till att matchen stod 3-3 drygt fyra minuter in i slutperioden. Det var Gustafssons sjunde assist på de tre senaste matcherna och totalt har det blivit 33 assist, och 45 poäng, på 60 spelade matcher för backen den här säsongen.

ZUCCARELLO KLEV AV

Med 20 sekunder kvar av mittperioden tvingades Zuccarello att kliva av med en överkroppsskada. Den tog så illa att han beräknas missa uppemot fyra veckors spel. Han kommer att återvända till Dallas för att bli undersökt och klubben har i dagsläget ingen mer information att ge. Stars vann till slut matchen med 4-3 efter att Jason Spezza punkterat tillställningen knappt nio minuter in i slutperioden. John Klingberg fick en assistpoäng.

KÄNSLOSAMT I NEW YORK

I New York ska livet gå vidare efter Mats Zuccarellos uttåg och det var en känslosam Henrik Lundqvist som försökte svara på frågor om hur det skulle gå. Bilderna nedan talar för sig själva.