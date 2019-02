Eric Staal Foto: AP Photo/David Zalubowski

Det fanns spekulationer kring om han skulle trejdas. I stället förlängde Eric Staal med Minnesota.

Efter tre starka säsonger i Minnesota fanns det intresse från andra klubbar för Eric Staal. Men han blev inte bortbytt vid gårdagens deadline. I stället förlängde den 34-årige centern kontraktet med klubben.

Staal blir kvar till säsongen 20/21 och fick ett avtal med en lönetaksträff på 3,25 miljoner. En marginell sänkning jämfört med de 3,5 miljoner veteranen har i lönetaksträff den här säsongen ut.

Eric Staal har, efter ett par tyngre år i Carolina och New York Rangers, varit en succé i Minnesota. Det har blivit 65 respektive 76 poäng under de tidigare två säsongerna, och 41 poäng på 62 matcher den här säsongen. Staal slutade fyra i NHL:s skytteliga så sent som förra säsongen, då han gjorde 42 mål.