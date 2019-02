MATCHVINNARE. Michael Lindqvist avgjorde mötet med Skellefteå. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Med tolv poäng på de sju senaste matcherna är Färjestadsforwarden Michael Lindqvist en av hela SHL:s hetaste spelare. I tisdagskvällens bortamatch mot Skellefteå blev 24-åringen matchhjälte när Karlstadslaget besegrade Skellefteå med 3–1.

– Vi är riktigt starka just nu och då vinner man också sådana här matcher, säger Lindqvist till hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför kvällens bortamöte med Skellefteå hade serieledaren Färjestad inte lyckats vinna mot Skellefteå den här säsongen. I säsongens sista möte lagen emellan kunde värmlänningarna tillslut få Skellefteå på fall.

Tillsammans med storspelande målvakten Adam Werner blev Michael Lindqvist matchvinnare för Färjestad. 24-åringen prickade in matchavgörande 2–1-pucken i inledningen av tredje perioden.

– Jag var ganska medioker matchen igenom. Sen fick jag göra ett mål och det är klart att det är skönt att kunna vara med och avgöra. Det var inte någon av mina bättre matcher den här säsongen, men samtidigt var det skönt att kunna vara med och bidra och att laget tar tre poäng, säger Michael Lindqvist till hockeysverige.se efter 3–1-segern.

Målet var Lindqvists 13:e för säsongen.

– Det var ett bra spel där (Ilari) Melart spelar upp till ”Jeppe” (Olofsson) som får fram pucken till mig. Jag kommer i bra fart där jag lyckas vicka förbi deras spelare. Sen fick jag ganska mycket nät att skjuta på så jag försökte få iväg ett snabbt avslut och det var skönt att se den gå in.

I och med målet står nu Lindqvist noterad för tolv poäng på de senaste sju matcherna.

– Formen känns bra. Vår kedja ska vara med och bidra med mål och det är någonting som vi gör just nu. Det har känts bra senaste tiden, jag känner mig pigg och fräsch och trivs i min omgivning, både när det gäller powerplay och fem mot fem. Nu gäller det bara att konservera formen då vi snart går in i slutspelet.

FICK REVANSCH – TILL SLUT

Skellefteå dominerade skottstatistiken (35–18) och var det laget som hade mest puck i matchen. Ändå kunde bortalaget åka hem till Karlstad med samtliga tre poäng i bagaget.

– Vi gör inte någon jättebra match egentligen. Skellefteå sköljer över oss i första perioden och ungefär halvvägs in i andra. Sen växer vi in i matchen mer och mer. Vi är riktigt starka just nu och då vinner man också sådana här matcher.

Starka, ja, det kan man säga att Färjestad är just nu.

Segern var Färjestads åttonde raka, en formtopp som tagit värmlänningarna till toppen av SHL-tabellen. Med sju matcher kvar av grundserien leder värmlänningarna ligan, en poäng före jagande Luleå.

– Vi har fyra kedjor som kan vara med och bidra och som jobbar jäkligt hårt. Det spelar ingen roll vilken kedja som är inne egentligen, det är nog vår främsta styrka. Sedan har vårt powerplay varit bra här på slutet och det är en spelform där man kan vinna många hockeymatcher.

Färjestad hade som tidigare nämnt förlorat samtliga möten Skellefteå den här säsongen inför kvällens match. Enligt Lindqvist var det därför extra viktigt att få med sig en säger från Västerbotten denna tisdagskväll.

– Det var väldigt viktigt att vi vann idag och kunde sätta oss i lite respekt. Man vet aldrig om man stöter på varandra i ett slutspel och då är det skönt att ha en bra känsla med sig. Vi pratade om det inför matchen och det var väldigt viktigt att vi tog tre poäng här så att vi har en god känsla om vi skulle ställas mot Skellefteå.