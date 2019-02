Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Efter nästan två veckor sedan beskedet att Per Ledin kommer tillbaka till SHL, tog han sina första skridskoskär i en match för sin nya klubb. Med fokus på träning och utmaning ska han hjälpa Malmö till slutspel – utan minsta åldersnoja.

–När folk tänker ”40 år är gammalt” så utgår de alltid från sig själva, säger veteranen till hockeysverige.se.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två minuter och trettiosex sekunder. Det var allt vi fick se av den välkände SHL-forwarden i förlustmötet mot Frölunda. Men den nu 40-årige veteranen spred energi i Malmö-båset, där han agerade båsöppnare under en stor del av matchen, och väl ute på isen var Per Ledin precis så framfusig som vi varit vana att se honom de senaste 20 åren. Men det räckte alltså inte för gästerna som lämnade Scandinavium med 4-2-förlust i bagaget.

– Alltid surt att förlora. Man går ock ältar, i alla fall jag. Det är surt, säger Per Ledin som gjorde totalt fem byten i sin första match med Malmö.

– Vi ger dem lite för enkla mål. Jag tycker inte de behöver jobba speciellt mycket för dem, de är duktiga när de får mycket yta och det utnyttjar de idag. Vi måste kolla på video och rannsaka sig själva vad som blev fel. Men jag tycker att när vi släpper handbromsen så trycker vi tillbaka Frölunda och får bra chanser. Så det måste vi trycka på ännu mer framöver.

Hur kändes det att spela idag?

– Det kändes jättebra. Och det har det gjort hela året egentligen, så jag är jättetacksam för att jag fått spela mig i form i Boden. Och så är jag tacksam över att komma ner till Malmö.

”LITE SOM ATT SPÄNNA EN PILBÅGE”

Sedan norrbottningen kom till Skåne har hans dagar bestått till stor del av träning. Han hänvisar till tiden i Schweiz, då han ställdes för utmaningen att inte få speciellt mycket speltid, har lärt honom att ha tålamod och lägga full fokus på sin träning istället. Därför känns den första tiden i Malmö, och de få spelminuterna idag, inte speciellt främmande.

– Det kan vara svårt när du inte spelar, när du inte får de här dagliga minuterna. Men jag gillar den utmaningen att hela tiden vara tvungen att leverera för att få spela. Man kan inte ta någonting för givet, säger Per Ledin som enligt kollegor i organisationen synts på gymmet sent på kvällarna.

– Det är ingen som vet om det. Men det är egentligen inga hemligheter. Dagen före match vill jag ladda, lite som att spänna en pilbåge. Så det brukar jag göra på kvällen.

Vilka första intryck har du fått av Malmö som klubb?

– Superproffsigt. Allt som man vill ha. Det är ordning och reda, vi pushar varandra, bra träningar, noggrannhet. Det är en toppklubb. Ingenting lämnas åt slumpen.

”TÅGET GÅR NU”

Sju matcher kvarstår för Malmö efter förlusten i Göteborg. När de är spelade hoppas skåningarna, liksom så många andra lag, att ge sig in i en slutspelsserie. Och på frågan huruvida Malmö kommer att klara att nå den målsättningen är svaret från Per Ledin glasklart.

– Absolut. Det är inte så många matcher kvar att spela så det gäller att vi inser allvaret. Tåget går nu. Det går inte att hoppas och vänta utan vi måste upp en nivå till, säger nyförvärvet.

Det pratas en del om din ålder. Känner du dig som 40?

– Nej, jag gör ju inte det. Dels är jag absolutist, och sen har jag ju inte varit den där superstjärnan som har snittat 20 minuter per match sedan jag var 18-19 år. Utan jag hade ett par år i Luleå där jag satt på bänken och lade grymt mycket fokus på att träna. När du blir äldre så är det ofta träningsmotivationen som faller, men jag är van vid en hög träningsmängd så för mig har det inte varit några problem.

– Sedan självklart ger det mig en kick att hela tiden få tävla och mäta mig med andra. Och självklart, tanken att trycka ner min ålder i halsen på folk, det är något som driver mig ännu hårdare. När folk tänker ”40 år är gammalt” så utgår de alltid från sig själva.

Donald Brashear är den äldste spelare som gjort matcher i SHL, ser du dig själv spela tills du är 43 år?

– Jag vill inte sätta upp några såna målsättningar. För mig handlar det om att brinna och att få chansen att vinna hela tiden. Det är det som driver mig. Det är lätt att sätta upp målsättningar men utan det där dagliga drivet så tar du dig ingenstans, det är enda sättet att påverka framtiden.

Lite mer kortsiktigt då, ser du dig spela i SHL nästa säsong?

– Det har jag inte heller satt upp. Man måste ju visa vad man går för. Det är upp till mig att bevisa, ibland får man ett byte och ibland får man 40 byten, och det gäller att prestera. Så enkelt är det.

Matchen mellan Frölunda och Malmö slutade 4-2 med Christoffer Forsberg, Samuel Fagemo (2), Simon Hjalmarsson, Fredrik Händemark och Rhett Rakhshani som målskyttar.