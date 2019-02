Emil Kruse. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån

Västerviks Emil Kruse har varit en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter den här säsongen. Den från Rögle inlånade målvakten ser nu ut att röra på sig till nästa säsong. Enligt Mr. Madhawk ska 23-åringen vara aktuell för spel i Västerås nästa säsong.

Med sina 92,0 i räddningsprocent och ett målsnitt på 2,10 insläppta mål per match är Emil Kruse en av Hockeyallsvenskans statistiskt sett bästa målvakter den här säsongen. 23-åringen, som lånades in av Västervik från Rögle inför den här säsongen, har stått hela 42 matcher under vintern. I och med det har han spelat mest av alla målvakter i ligan.

”SVÅRT ATT FÖRSÖKA MATCHA RENT EKONOMISKT”

Efter säsongen löper Kruses kontrakt med Rögle ut. Enligt uppgifter till Mr. Madhawk ska 23-åringen vara aktuell för spel i Västerås till den kommande säsongen.

– De är nog intresserade. Det tror jag att många är. Vi inser att det blir svårt att försöka matcha rent ekonomiskt, säger Västerviks sportchef Emil Georgsson till Mr. Madhawk.

Tidigare har Kruse representerat både BIK Karlskoga och Södertälje i Hockeyallsvenskan. Förra säsongen spelade 23-åringen elva matcher för Rögle i SHL.

Västerås har till stora delar haft succémålvakten Samuel Ersson mellan stolparna den här säsongen. Ersson har tidigare ryktats till sin tidigare klubb Brynäs till nästa säsong.