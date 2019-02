Jonathan Dahlén lämnade AHL-debuten för San José Barracuda poänglös. Efter 5–3-segern mot Iowa Wild förnekade han att han via sin agent skulle ha bett att få bli trejdad från Vancouver Canucks.

– Det tror jag inte, säger han till Lach in the Crease.

Iförd tröja nummer 22, samma nummer som pappa Ulf bar för San José Sharks mellan 1994 och 1997, gjorde Jonathan Dahlén debut för farmarlaget San José Barracuda i natt. Detta ett drygt dygn efter att ha trejdats från Vancouver Canucks till San José Sharks i utbyte för Karlskronas juniorcenter Linus Karlsson.

Efter trejden gick Vancouvers general manager Jim Benning ut och hävdade att Jonathan Dahléns agent bett om en trejd.

– Hans agent frågade oss för några veckor sedan om det fanns en möjlighet för oss att trejda honom och jag svarade att om vi kan göra en lateral affär där vi får tillbaka en spelare vi gillar så kan vi tänkas oss att göra det. Annars skulle vi inte ha gjort det. Våra killar gillade verkligen Karlsson så vi gjorde den här affären, sade Benning.

Dahlén själv håller inte med om det Benning säger.

– Nej, det tror jag inte, svarar han på frågan om hans agent bett om en trejd i en intervju med Lach in the Crease.

– Det hände lite grejer nere i Utica (Vancouvers farmarlag) där jag ville må bra, ha självförtroende i mitt spel och spela bra. Jag vill inte säga något dåligt om någon, men jag var inte speciellt nöjd med mitt spel där. Ska jag vara ärlig vill jag bara lägga det bakom mig.

Benning insinuerade också att Dahlén inte hade varit villig att lägga ned jobbet som krävs för att ta sig till NHL. Han menade att Dahlén förväntade sig att få chansen i NHL direkt.

– Jag vet inte. Ska jag vara ärlig är jag bara upprymd över att vara här, jobba hårt och försöka ta mig till nästa nivå, men först och främst vill jag vara en bra spelare i AHL. Jag har inte fäst blicken på NHL än. Jag vill spela bra i AHL först och göra ett gott avtryck där. Man kan självklart inte hoppa över ett steg (på vägen till NHL) och det är inte det jag vill göra eftersom det skulle se riktigt illa ut om jag kom till NHL och inte var tillräckligt bra. Jag försöker utveckla mitt spel här i AHL och bli en bättre spelare innan jag börjar tänka på att ta nästa steg.

Han säger själv att han inte tror sig vara redo för NHL-spel än heller.

– Nej, jag vill vara en ledande spelare i AHL och spela där. Jag försökte verkligen vara det i Utica för att förtjäna minuter i nyckelsituationer och jobbade hårt för det. Nu är jag bara glad över att vara här och försöka förtjäna minuter med Barracuda.

Jonathan Dahlén har spelat 51 AHL-matcher den här säsongen och svarat för 29 poäng (14+15).

San José Barracuda vann nattens match mot Iowa Wild med 5–3. Dahlén var poänglös. Däremot plockade svenske backen Gustav Bouramman i Iowa upp en assist.

Had the opportunity to talk to Jonathan Dahlen after his Barracuda debut. Here's some of his quotes about his time with the #Canucks, the trade and his NHL future with the #SJSharks. pic.twitter.com/XLcew7dBl5

— Lach in the Crease (@LachInTheCrease) February 27, 2019