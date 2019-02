Klara Peslarová Foto: Bildbyrån

MODO Hockey har säkrat målvaktsposten för de tre kommande säsongerna. Klara Peslarová har nämligen förlängt sitt kontrakt med klubben.

Peslarová har varit en av SDHL:s bästa målvakter den här säsongen. Under grundserien hade hon en räddningsprocent på 92.5 och ett snitt på 2,48 insläppta mål per match.

– Hon är en fantastisk målvakt, en bra person och vi har nu hittat en stabilitet på målvaktssidan under en längre tid framöver, säger MODO:s sportchef Björn Edlund till klubbens hemsida.

Den 22-åriga tjeckiskan har stått tre matcher i slutspelet där MODO just nu slåss om en finalplats med Linköping. MODO förlorade igår första matchen i bäst av fem med 3-1.

– Jag är väldigt glad för den här möjligheten. Jag gillar verkligen hela organisationen, staden och laget, säger Peslarová om sitt treårskontrakt.