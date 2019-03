Jesse Puljujärvi har haft en dålig säsong på flera olika sätt. Nu kommer nästa tråkiga besked för finländaren. Hans höftskada är så pass allvarlig att han kommer att tvingas till operation.

Nio poäng på 46 matcher, varit upp- och nedskickad mellan NHL och AHL och omringad av trejdrykten. Jesse Puljujärvis säsong har inte varit en rolig historia för finländaren. Nu blir den ännu värre.

20-åringen har inte spelat en match sedan i mitten av februari med en höftskada. Nu står det även klart att den finländske talangen tvingas till operation och missar resten av säsongen.

Jesse Puljujärvi var den största stjärnan i Finlands JVM-lag 2016 och gjorde 17 poäng på sju matcher. Då fick han spela i en superkedja tillsammans med Sebastian Aho och Patrik Laine som tillsammans gjorde galna 44 poäng på turneringens sju matcher.

Efter det har både Laine och Aho gjort succé i NHL. Puljujärvis karriär har däremot stannat av helt. Ända sedan han anslöt till Edmonton Oilers så har han underpresterat och kämpat för att ens få spela i världens bästa liga. På 139 matcher i NHL har finländaren endast gjort 17 mål och 37 poäng.

Den här säsongen har Edmonton ryktats vilja göra sig av med Puljujärvi men efter NHL:s Deadline Day så var han fortfarande kvar i klubben. 20-åringens ”entry-level” kontrakt går ut efter årets säsong och det är tveksamt om Edmonton kommer vilja ta ännu en chansning med finländaren.

