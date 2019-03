Han lämnade New York Islanders efter nio år som klubbens ansikte utåt. I natt var han tillbaka – och buades ut ordentligt. Dessutom förlorade John Tavares Toronto med 6-1.

– Ingen gillade mitt beslut, sade han efter matchen.

Det blev en brutal käftsmäll för New York Islanders, som gjort allt de kunnat för att få behålla sin storstjärna. Men John Tavares valde att testa den fria marknaden och flyttade till sin barndomskärlek, Toronto Maple Leafs. Islanders tappade sin lagkapten, sitt ansikte utåt, och fick ingenting mer än lite extra lönetaksutrymme för det.

Av den anledningen var nattens möte mellan New York Islanders och Toronto hett emotsedd. Åtminstone av alla utom John Tavares. Han hade en brutal match och fick höra både burop och nidramsor mot sig själv genom hela matchen. Till och med i samband med hans videohyllning hånades han med ramsor från Islandersfansen.

”Vi behöver inte dig”, skanderade de samtidigt som han applåderade mot publiken efter videon.

I slutet av matchen skrek fansen ”Det är läggdags” och ”Var är din pyjamas?” med riktning mot Tavares, som ett hån mot den bild på honom själv i sängkläder med Toronto Maple Leafs logotyp på, som han lade upp i samband med att han lämnade Islanders och skrev på för storklubben.

Ruthless Islanders fans chant “It’s your bedtime” and “Where’s your jammies?” during the third period of Tavares' return to Long Island pic.twitter.com/GWqYdf66Il

