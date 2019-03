Februari var en stark månad för Adam Boqvist. Så pass stark att han har utsetts till månadens bästa back i juniorligan OHL.

Adam Boqvist har en finfin säsong i OHL med topplaget London Knights. Februari var en extra stark månad för 18-åringen. Med sina sex mål och 19 poäng på 13 matcher var han ligans poängstarkaste back.

Nu får han kvitto på det. Ontario Hockey League utsåg honom på fredagen till månadens back i ligan

Congrats to @NHLBlackhawks prospect @BoqvistAdam of @GoLondonKnights named #OHL Defenceman of the Month for February leading all blue liners with 19PTS in 13GP: https://t.co/3gpWxu9LCa pic.twitter.com/ndwZ7YzUdV

— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) March 1, 2019