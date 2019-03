Nu är Jakob Silfverbergs nya kontrakt med Anaheim Ducks offentliggjort. Det femåriga avtalet uppges vara värt 243 miljoner svenska kronor, enligt capfriendly.com.

Inför NHL:s trade deadline tidigare i veckan var den stora frågan huruvida Jakob Silfverberg skulle trejdas av Anaheim Ducks, eller om han skulle förlänga sitt kontrakt med klubben. Det blev det sistnämnda.

28-åringen kom överens om ett nytt kontrakt med klubben innan deadlinen, men på grund av lönetaksregler tvingades parterna vänta tills efter 1 mars med att presentera det.

I går offentliggjordes detaljerna i kontraktet av sajten capfriendly.com. Och precis som det tidigare rapporterats handlar det om ett femårskontrakt värt 5,25 miljoner dollar per säsong. Det innebär att hela kontraktet är värt 26,25 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 243 miljoner svenska kronor.

I sitt senaste kontrakt tjänade den tidigare Brynäsforwarden 3,75 miljoner dollar per säsong.

Jakob Silfverberg #LetsGoDucks

5 year / $26,250,000 extension ($5.25M AAV)

* Includes a Modified NTC (12 team No trade) that kicks in on July, 2019https://t.co/EhyM3PfRf8 pic.twitter.com/IOXTXgJ39V

