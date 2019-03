Det var inte bara ett mål som gjorde att han blev matchvinnare. Det var också ett mål som gjorde Aleksander Ovetjkin historisk. I Washington Capitals 3–1-seger mot New York Islanders blev han den första spelaren i NHL-historien att nå minst 45 mål tio gånger.

– Hans förmåga att göra mål är något jag aldrig sett maken till tidigare, säger lagkamraten T.J. Oshie efter rekordet.

Aleksander Ovetjkin fortsätter att etablera sig som en av de största spelarna, och framför allt målskyttarna, i NHL:s historia. Efter att tidigare under säsongen blivit den främsta ryska poängplockaren i ligans historia lyckades han under natten mot lördag nå ännu en imponerande milstolpe.

I 3–1-segern mot New York Islanders sköt 33-åringen sitt 45:e mål för säsongen. Det är tionde gången i karriären som Ovetjkin når den milstolpen. Det är fler gånger än någon annan lyckats göra det i ligans historia. Tidigare delade han rekordet med Wayne Gretzky och Mike Bossy, men nu kan han stoltsera med förstaplatsen på den listan i NHL:s rekordbok.

– Han förmåga att göra mål och skapa offensiv är något jag aldrig har sett maken till tidigare. Det har funnits stora spelare i den här ligan, men ingen som är en sådan naturlig målskytt. Han drar ett tungt lass för oss. Det visar vilken speciell spelare han är, säger T.J. Oshie till nhl.com.

Ovechkin was previously tied with Wayne Gretzky and Mike Bossy for the most in NHL history. https://t.co/3QgPaCQPxx

— CapitalsPR (@CapitalsPR) March 2, 2019