Cam Talbot. Foto: MIKE LANGISH/CSM/REX/SHUTTERSTOCK

Cam Talbots första match med Philadelphia Flyers slutade med ett leende – och ett bisarrt rekord. Han stoppade 30 skott i sin första match med nya klubben när New Jersey Devils besegrades med 6–3 – och blev delaktig i klubbens nya rekordnotering för flest antal använda målvakter under en NHL-säsong.

– Skönt att få en nystart med ett lag som spelar så extremt bra just nu, säger Talbot.

Brian Elliott.

Carter Hart.

Michal Neuvirth.

Calvin Pickard.

Anthony Stolarz.

Alex Lyon.

Mike McKenna.

Och slutligen (?) Cam Talbot.

I natt blev Talbot den åttonde målvakten Philadelphia Flyers använde sig av den här säsongen. Med det satte klubben ett nytt rekord för flest antal använda målvakter under en och samma säsong. Tidigare hade Québec Nordiques (1989/90), St. Louis Blues (2002/03) samt Los Angeles Kings (2007/08) använt sig av sju målvakter under en och samma säsong.

31-årige Talbot kom till Flyers från Edmonton Oilers i utbyte för ovan nämnde Stolarz i mitten av februari. När han nu fick göra sin första match för nya klubben – och bidra till det nya rekordet – stoppade han 30 skott och hjälpte Flyers till en 6–3-seger mot New Jersey Devils i Prudential Center.

BRATT MOT PERSONBÄSTA

– Saker och ting blev inte som jag hade hoppats på i Edmonton, men det är skönt att få en nystart med ett lag som spelar så extremt bra just nu, säger Talbot till nhl.com.

– Jag kommer in och försöker hålla låg profil för att inte störa kemin och försöker bidra varje gång jag får chansen som jag gjorde i kväll.

Flyers prestigevärvning från i somras, James Van Riemsdyk, slog till med två mål och en assist. Travis Konecny blev också tvåmålsskytt medan Jakub Voracek hade tre assist och kaptenen Claude Giroux två.

I New Jersey hade Jesper Bratt 1+1. Under sin andra NHL-säsong är han uppe i 33 poäng (8+25) på 49 matcher och är på god väg att överträffa de 35 poäng han fick ihop på 74 matcher som rookie i fjol.

New Jersey – Philadelphia 3–6 (0–2, 2–1, 1–3)

New Jersey: Damon Severson (9), Jesper Bratt (8)Kevin Rooney (4) (Bratt).

Philadelphia: James Van Riemsdyk 2 (19), Travis Konecny 2 (20), Sean Couturier (26), Ivan Provorov (7).