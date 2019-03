John Tavares fick en behandling vi sällan ser i NHL, av motståndarfansen. Nu får Maple Leafs-stjärnan stöd av Torontos borgmästare efter återkomsten till New York.

Det var natten till igår som John Tavares och hans Toronto mötte New York Islanders på bortaplan. Det var första gången Tavares mötte sitt gamla lag på bortais, sedan sommarens kontroversiella flytt till Toronto.

Han buades ut kraftigt och fick höra hårda ramsor om sig själv genom hela kvällen. Tröjor med hans namn brändes upp och kördes över av bilar, och flera personer hade skyltar med minst sagt tydliga budskap med sig in på arenan.

– Jag förväntade mig det. Ingen annan har gått i mina skor. Jag försökte vara öppen och ärlig. Ingen gillade mitt beslut men jag har försökt förklara det och varför jag kom fram till det där beslutet. Jag har gått vidare, sade han efter matchen.

Tavares fick stöd av coachen Mike Babcock och nu ger sig även Torontos borgmästare John Tory in i det hela. Tory lade igår kväll upp en bild på twitter där han uttalade sitt stöd till Torontos superstjärna.

– Låt dig inte nedslås av hatarna, du är hemma nu och vi är stolta över att ha dig här i Toronto, skrev borgmästaren.

Man kan lugnt påstå att hockey berör i staden, i alla fall…

Don't let the haters get you down @91Tavares, you’re home now and we're proud you're here in Toronto! #TavaresDayTO pic.twitter.com/m4rKVkxSi6

— John Tory (@JohnTory) March 1, 2019