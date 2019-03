Det är inte ofta en målvakt får matchstraff för tripping. Men idag hände det. Igor Shestjorkin skickades ut från matchen mot Spartak Moskva.

Spartak Moskva är halvvägs till en superskräll i Gagarin Cup-slutspelet. De leder med 2-1 i matcher i den första slutspelsrundan, mot superlaget SKA St. Petersburg. Idag vann dock storfavoriten, trots att målvakten Igor Shestjorkin fick matchstraff.

Att en målvakt får matchstraff är inte direkt vanligt – och att det sker för en tripping är än mer sällsynt. Men det hände idag. Spelaren han trippade föll illa och skadades av fallet och vi får väl anta att det var vad domarna gick på när de fattade beslutet.

Tre Kronor-målvakten Magnus Hellberg hoppade in och fick göra sina första minuter i årets slutspel.

Shestyorkin has been given a game misconduct for tripping. #NYR pic.twitter.com/2wpsrtsald

— Alex Nunn (@aj_ranger) March 2, 2019