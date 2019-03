Foto: Bildbyrån och Waterloo Blackhawks Youtube-kanal

Det finns en hel del svenskar som spelar hockey på nordamerikanska rinkar. Men inte alla är kända för den breda svenska hockeyallmänheten. En av dessa är Emil Öhrwall som spelar för Waterloo Black Hawks i USHL. Där har han denna säsongen gjort det så bra så han är och nosar på Calle Ridderwalls svenska rekord för antal poäng på en säsong. Till hösten väntar spel för klassiska University of Michigan i den högsta amerikanska collegeligan.

USHL är en collegeförberedande liga i USA som genom åren fostrat mängder med spelare som sedan tagit klivet till NHL. För att nämna några så hittar vi bland andra Johnny Gaudreau, Blake Wheeler och Jack Eichel som just nu gör rejäla avtryck i världens bästa liga.

I årets poängliga av USHL hittar vi svensken och Växjö-sonen Emil Öhrwall i Waterloo Black Hawks som just nu ligger åtta.

ÅKTE ÖVER SOM 17-ÅRING

Emil Öhrwall lämnade Sverige och HV71 som 17-åring 2015 för att söka lyckan i USA.

— Jag kände att USA alltid hade varit en dröm och mitt mål är att spela i NHL. Jag kände att detta kanske var den rätta vägen för mig. Komma över och utvecklas på college samtidigt som jag får en utbildning, berättar 20-åringen för hockeysverige.se.

Första stoppet på resan på andra sidan den väldiga pölen blev skollaget Shattuck St. Mary’s där han fick ett år att komma in i det amerikanska livet.

— När jag kom över så tyckte de att jag skulle börja där och komma in i det. Där bor man på skolan och spelar med skollaget och det skulle hjälpa mig med språket och allting sånt. Jag tog stora steg både på och utanför isen det året, så då gick jag till Waterloo året efter det.

Precis som Öhrwall säger så blev nästa anhalt Waterloo i USHL. Det blev 32 poäng på 48 matcher och när det var dags för college så föll valet på Rensselaer Polytech Institute. Men där blev det bara en säsong innan Emil Öhrwall till denna säsongen återkom till USHL och Waterloo. Förklaringen till att han lämnade college är enkel.

— Min brorsa spelade där (Jesper Öhrwall) och huvudtränaren som var där gillade jag väldigt mycket. Men sen lämnade han innan säsongen, han är huvudtränare för USA:s utvecklingsprogram nu. Men när han lämnade, efter den säsongen så kände jag inte att jag hade det stödet som jag ville ha i tre år till.

— Då funkade det med att jag kunde komma tillbaka till Waterloo ett år till och se om jag kunde hitta något annat ställe.

HOTAR RIDDERWALLS REKORD

Det visade sig bli ett lyckat drag för Öhrwall. I skrivandets stund så ligger han med i toppen av den totala poängligan och dessutom nosar han ett rekord i hasorna. Säsongen 2006/2007 gjorde Calle Ridderwall 62 (27+35) poäng för Tri-City Storm. Öhrwall har just nu 49 (25+24) poäng med 14 matcher kvar. En poäng i snitt under återstoden av säsongen så blir han alltså den poängrikaste svensken genom tiderna under en och samma säsong. Fyra poäng till så är han förövrigt jämnsides med Jakob Forsbacka Karlssons notering från 2014/2015.

— Jag fick faktiskt reda på det när du sms:ade. Det är självklart kul, det är många duktiga svenskar som spelat i den här ligan. Det är ingenting jag tänker på, men självklart hade det varit kul, säger Emil Öhrwall apropå faktumet att han kan bli poängbäste svensk på en säsong.

Vad är förklaringen till din poängleverans i år?

— Jag skulle säga att jag lärde mig väldigt mycket förra året. Även om det var en tuff säsong hockeymässigt så lärde jag mig väldigt mycket och sen när jag kom tillbaka till USHL, i somras, så jobbade jag mycket med mitt skott och såna saker. Nu tycker jag att det gett utdelning på isen. Med det så har jag fått mycket förtroende från alla ledare. Så det har rullat på lite av sig själv.

Chansen finns även, om än att den är väldigt liten att Öhrwall kan bli den poängbäste svensken genom alla tider totalt i ligan. Robin Bergman gjorde mellan åren 2006 till 2009 105 poäng för Cedar Rapids Roughriders och han leder svenskligan. Som tvåa hittar vi Jakob Forsbacka Karlsson som gjorde 86 poäng för Omaha Lancers under två säsonger. Och som trea återfinner vi Emil Öhrwall som i skrivandets stund har gjort 81 poäng. 24 poäng upp alltså, och det ska väl kanske egentligen inte kunna gå. Men värt att notera.

Klart är i alla fall att detta är den sista säsongen i USHL för Öhrwall. Nästa säsong väntar nämligen en ny möjlighet i collegeligan NCAA, denna gång för klassiska University of Michigan som han förband sig att spela för de kommande åren så sent som förra veckan.

— Det känns riktigt bra. Det ska bli riktigt kul att fortsätta där nästa år. Jag ser väldigt mycket fram mot det.

Vad var det som gjorde att du föll för dem?

— Det har gått väldigt bra den här säsongen och jag har haft väldigt många alternativ. Det var ett tufft beslut, jag valde mellan Michigan och Boston University. Men i slutändan kände jag med alla historia runt Michigan och alla spelare som varit där som man sett gå hela vägen till NHL…Alla deras anläggningar och hur de tar hand om sina spelare…

— När jag kom dit och fick se det live så kände jag att det var där jag ville utvecklas.

LÄMNADE VÄXJÖ SOM POJKLAGSSPELARE

Emil Öhrwall har Växjö som moderklubb men lämnade mitt under säsongen 2012/2013 för att istället spela med Alvesta. Ett kanske inte helt naturligt steg att ta för en talangfull pojklagsspelare.

— När jag spelade i Växjö så spelade jag med dem som var ett till två år äldre. Sen spelade jag även innebandy i Växjö och vi vann faktiskt SM-guld med innebandylaget. Men när jag var iväg på SM så skulle jag missa några träningar med hockeyn. Då sa de att om jag åkte på innebandy-SM så skulle jag inte få spela med de äldre längre.

— Då valde jag att gå till Alvesta och spela resten av säsongen där innan jag bytte till HV.

Är det några ”hard feelings” mot Växjö på grund av detta?

— Nej, jag har inga ”hard feelings” mot dem. Det är min moderklubb och det är alltid kul att se att det går bra för dem. Men självklart fanns det personer man inte var så glad på just i situationen då. Men jag tror ingen av dem är kvar i Växjö längre.

Du nämner innan att NHL är ett mål. Hur ser dina mål, drömmar och visioner ut för din karriär?

— Fokus är bara på nästa år och bli bättre för varje säsong. Kollar man på collegehockeyn så är det många som sajnar med NHL efter varje säsong, så förhoppningsvis så kan jag få ett kontrakt. Sen får man se om det blir efter min första säsong på Michigan eller den tredje, får man ett kontrakt efter en eller två säsonger där så är det ju inte så att man säger nej direkt, säger han och skrattar.