NHL Player Safety stänger av Winnipegs Adam Lowry i två matcher för en klubbsving mot Nashvilles Filip Forsberg. Det öppnar för att Pär Lindholm nu kan göra debut för Jets.

Det var i fredagens match som Nashvilles Filip Forsberg först tacklade Adam Lowry, Jets-spelaren svarade med att svinga klubban mot Forsberg. En sving som träffade i ansiktet.

Inatt kom beskedet att Lowry stängs av i två matcher för tilltaget. Detta kan nu öppna för att Pär Lindholm kan göra debut för Winnipeg Jets. Han har ju ännu inte spelat någon match sedan han trejdades dit från Toronto Maple Leafs.

Winnipeg’s Adam Lowry has been suspended for two games for High-sticking Nashville’s Filip Forsberg. https://t.co/mJyRxeEevZ

— NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) March 3, 2019