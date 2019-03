Man brukar prata om att dåliga saker vi gör kan komma tillbaka och bita oss i svansen rejält. Det fick Los Angeles Tyler Toffoli erfara inatt.

Det var i den andra perioden av nattens möte mellan Los Angeles och Chicago som den dråpliga situationen inträffade. Kings Tyler Toffoli visades ut för boarding, ett beslut han var allt annat än nöjd med och demonstrerade det hela genom att dunka klubban i plexit.

Men Toffoli skulle få sin chans till revansch. Direkt utkommen ur utvisningsbåset fick han friläge. Då gick klubban sönder precis i skottögonblicket. Samma klubba som han alltså minuterna innan dunkat i plexiglaset för att demonstrera missnöje mot domarna.

Var det någon som sa karma?

Tyler Toffoli was pissed about a penalty called on him and slammed his stick into the glass when he was in the box. Came out of the box on a breakaway and… the stick snapped 😂 pic.twitter.com/Gj1iSm9iCs

— CJ Fogler (@cjzero) March 2, 2019