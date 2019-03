Två svenska målskyttar utmärkte sig i AHL i natt. Alexander Nylander fick till en pangträff – och Jens Lööke bröt en lååång måltorka.

Alexander Nylander har inte riktigt fått den utveckling många förväntade sig, men han gör ändå en bra säsong i AHL. I natt tangerade han sin målbästa notering (tio) och sin poängbästa notering (28). Han gjorde det dessutom med ett kanonskott.

Svensken sköt Rochesters enda mål i 4-1-förlusten mot Tampa Bays farmarlag Syracuse Crunch, men om mål var värda stilpoäng hade nog Nylanders pangträff varit värd mer än ett mål…

BIG shot from Nylander on this one! Great play stopping it from leaving the zone and then let it fly. pic.twitter.com/xvLRMlXhIx

