Phil Kessel Foto: Bildbyrån

Phil Kessel kämpar med målskyttet. Pittsburgh Penguins-forwarden har inte gjort mål på 15 matcher.

– Pucken går bara inte in. Det är vad det är, säger Kessel till NHL.com.

Senast Penguins forwardsstjärna gjorde mål var den 30 januari mot Tampa Bay Lightning. 31-åringen är högst medveten om sin nuvarande måltorka vilket är hans längsta under hans fyra säsonger med Penguins.

– Jag vet inte. Det känns som att jag inte ska göra mål igen den här säsongen. Det är sådant som händer antar jag. Det har varit intressant den senaste månaden. Förhoppningsvis ändras det, säger Kessel.

Kessel har 21 mål i år och 30 under en och samma säsong vid sex tillfällen i NHL. Förra säsongen gjorde han 34. Penguins ligger just nu på en slutspelsplats i Eastern Conference, men är inte på säker mark än. Kessels målskytte lär behövs under grundseriens spurt.

– Jag har haft chanser. Pucken går bara inte in. Det är vad det, säger Kessel.

Lagets tränare Mike Sullivan har noterat att Kessel skjutit mer på sistone. De senaste fem matcherna har forwarden snittat fyra skott per match,

– Om han fortsätter skjuta kommer han göra mål. Det är så vi känner. Han inte bara skjuter utan skapar väldigt bra chanser. När en spelare med hans kvaliteter skjuter är det bara en tidsfråga innan de går in, säger Sullivan till NHL.com.