Buffalo Sabres back Jake McCabe kan missa upp till sex veckor. Backen är skadad meddelade klubben på twitter under måndagseftermiddagen.

Buffalo Sabres är nio poäng från en wild card-plats i NHL:s östra konferens. I sin jakt på att närma sig får de nu klara sig utan McCabe som skadade sig i lördagens förlust mot Toronto Maple Leafs.

Injury Update: Sabres defenseman Jake McCabe will miss five to six weeks with an upper-body injury.

— Sabres PR (@SabresPR) March 4, 2019