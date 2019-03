Leon Bristedt (vänster) firar tillsammans med Ted Brithén (mitten) och Daniel Zaar (höger) Foto: Bildbyrån

Rögle ser ut att få välkommet tillskott i truppen till den kommande SHL-veckan. Både Leon Bristedt och Ted Brithén verkar redo att göra comeback uppger Helsingborgs Dagblad.

Efter tre matchers frånvaro tränade Leon Bristedt på is med Rögle under onsdagen. Han förväntas göra comeback i bortamatchen mot Växjö Lakers under tisdagen.

– Läget är bra, men jag kommer inte att diskutera skadan någonting utan försöker att blicka framåt och inte lägga någon energi på den. Jag är tillräckligt bra för att träna, säger Leon Bristedt till HD.se.

Bristedt gör ins första säsong i Rögle. Där har han varit en av de mest framstående spelarna och ligger trea i lagets interna poängliga på 30 poäng.

– Leon har ett spelsätt och en energi som vi vill ha – han åker fullt ut, är stark på pucken och jobbig att möta, säger assisterande tränaren Roger Hansson till HD.

Rögle kan också få tillbaka Brithén som även han missat de senaste matcherna. Han fanns däremot inte med på måndagens träning enligt HD.se, men kan ändå vara aktuell för spel under tisdagen enligt Roger Hansson.

– Det finns en möjlighet, ja. Han blir stadigt bättre.

Rögle har två raka förluster och ligger på nionde plats i SHL-tabellen. Klubben jagar sitt första slutspel sedan 1994.