Först blev det klart att han stannar i Anaheim till 2024. Sen dunkade han in ett klassmål och sköt sönder motståndarmålvaktens vattenflaska i nattens 2-1-vinst mot Colorado.

– Den bara exploderade. Det var en kul specialeffekt, sade Jakob Silfverberg efter segern.

Jakob Silfverbergs nya femårskontrakt offentliggjordes i fredags. Även om det officiellt inte börjar gälla förrän första juli kan man påstå att han började avbetalningen redan under den tidiga söndagsnatten. Svensken var nämligen högst bidragande i Anaheims 2-1-vinst mot slutspelsjagande Colorado.

Först satte han 1-0 med ett patenterat handledsskott, som såg till att vattenflaskan bakom Philipp Grubauer i Coloradomålet hade gjort sitt på denna jord. Han sköt helt enkelt sönder den.

– Jag såg hur den flög iväg ganska högt upp i luften. Den bara exploderade. Det var en kul specialeffekt, sade han nöjt efter matchen.

Poppin' bottles!@jsilfverberg33 scores his 100th goal as a Ducks with style.#LetsGoDucks | #COLvsANA pic.twitter.com/5wqriVvvR9

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 3, 2019