André Petersson och Staffan Kronwall prisas Foto: Bildbyrån

Staffan Kronwall och André Petersson prisas. Svenskarna är utsedda till KHL:s bäste back respektive forward under februari. Det meddelade KHL under måndagen.

Februari blev en fin svenskmånad i KHL. Backveteranen Kronwall gjorde tre mål och tre assist under månadens nio matcher. Han spelade plus-5 under februari och i Lokomotivs första match i slutspelet smällde han in två mål. Åttondelsfinalen mot Sotji står just nu 2-2 i matcher. I det pågående slutspelet toppar Kronwall poängligan för backar.

Pettersson producerade 12 poäng på tio matcher för sitt Barys Astana. I grundserien placerade sig Pettersson på åttonde plats med sina 23 mål och hans 45 poäng var 28-åringens högsta notering under sin hittills fem år långa sejour i ligan.