Alexander Radulov är en av de stora stjärnorna i Dallas Stars. I nattens match kommer han däremot att tvingas titta på från läktaren. Han straffas för att ha kommit sent till en träning.

Det spelar ingen roll vem du är eller vilken situation laget är i. Kommer du sent så kommer du att petas, det är en oskriven regel inom NHL. Det fick Alexander Radulov erfara.

I nattens match mot New York Rangers kommer ryske stjärnan att få sitta på läktaren för att ha kommit för sent till förmiddagens träning.

– Radulov kommer inte att få spela, han kom sent till träningen i dag. Det är allt jag tänker säga om saken, säger Dallas tränare Jim Montgomery till TSN.

Detta sätter Dallas i lite av en prekär sits. Lagets kommer bara att ha elva forwards ombytta till nattens match som ett resultat av petningen av Radulov.

Regler är ju trots allt regler och ibland är det viktigare att principen uppehålls än att laget ska komma till match med sitt bästa lag.

Alexander Radulov har varit en av Dallas bästa spelare och har gjort 51 poäng på 54 matcher vilket är näst bäst i laget. Endast Tyler Seguin är bättre med sina 60 poäng.

