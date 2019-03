Toronto Maple Leafs svensk Andreas Johnsson har stått för en häftig genombrottssäsong och nu uppges klubben vara angelägna om att förlänga kontraktet. Men Johnsson uppges å sin sida inte vilja stressa fram något beslut.

Andreas Johnsson är inne på sin tredje säsong i Nordamerika. Men, trots riklig leverans av poäng i AHL för Toronto Marlies ifjol, var det först mot slutet av säsongen 24-åringen gavs chansen i NHL för Maple Leafs.

Den här säsongen har han dock varit bofast i NHL och man kan inte annat än att säga att det varit en genombrottssäsong. 19 mål och 17 assist har det blivit, varav 14 av de 36 poängen kom under februari månad.

I förra veckan meddelade TSN:s insider Darren Dreger att Maple Leafs veckan innan det försökt sig på en offensiv gällande att förlänga Johnssons kontrakt. Men säger också att Johnsson valt att avvakta.

Leafs made a push last week to try and sign Andreas Johnsson. Preference is to wait. With goals 18 and 19 tonight, his patience will likely pay off.

Dregers kollega Pierre LeBrun fyllde i det hela med att Johnsson gör rätt i att vänta med beslut gällande nytt kontrakt. Han befinner sig i en formtopp, nu har han förvisso gått poänglös från tre raka matcher, och kan tjäna på att fortsätta ösa in poäng. Antingen i traditionella kontraktsförhandlingar, eller i skiljenämnd.

Don’t blame the Johnsson camp for wanting to wait. Piling up more points alongside Matthews only helps boost his arb case or traditional negotiation. But it’s also plain as fact if he doesn’t play ball a bit on his next deal he won’t be a Leaf next year. Need middle ground there https://t.co/eZY7wAcfTg

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) February 28, 2019