Inför kvällens match så saknade Växjö nye stjärnan Kris Versteeg. Skadeläget blev inte bättre under matchen.

I slutet av den första perioden träffades stjärnforwarden Brendan Shinnimin av lagkamraten Joel Perssons skott. Pucken tog illa Shinnimin som direkt gick ner i isen och tog sig till omklädningsrummet med visst besvär och med rejäla smärtor.

När den andra perioden drog igång var inte Shinnimin med längre och enligt C More har forwarden spelat klart för i kväll. C More uppger också att backbjässen Daniel Rahimi har lämnat matchen.

Shinnimin är Växjös bäste mål- och poänggörare. Den här säsongen har han gjort 16 mål och totalt 31 poäng.

Halvvägs in i matchen leder hemmalaget med 3–0 efter mål av Janne Pesonen och Filip Cederqvist i första perioden. I den andra perioden ökade Dominik Bokk på till 3–0 i powerplay.