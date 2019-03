Carter Hart. Foto: IBL Bildbyrå

Snart kan Carter Hart vakta kassen i en NHL-match igen. Efter underkroppsskadan han ådrog sig så står succémålvakten på is igen.

Han gjorde succé direkt när han intog NHL under vintern. Därefter blev Carter Hart skadad och har missat flera matcher. Nu kan han däremot vara på väg mot en comeback för Philadelphia Flyers.

Under tisdagen så var 20-åringen på is för första gången efter skadan. Han tränade inte tillsammans med resten av laget utan var främst ute för att testa på hur det kändes att vara på is igen. Han fick även testa att stå i mål då Nolan Patrick, som också har varit skadad, behövde träna skott. Om allt går som det ska så kommer Hart att träna med laget för fullt under onsdagen.

Carter Har har missat de senaste fyra matcherna. Dessförinnan hade han elva segrar på sina femton senaste matcher. Sett över hela säsongen har rookiemålvakten 91,7 i räddningsprocent samt 2,79 insläppta mål per match.