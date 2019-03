Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Han gör sin bästa säsong för Frölunda och i kväll stod han för två assistpoäng i segern mot Linköping. Med utgående kontrakt har Jonathan Sigalet hittat sitt sätt att spela – och hoppas vara kvar i Göteborg.

– Jag hade gärna avslutat här, säger backen efter segern i Scandinavium.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Precis som de senaste hemmamatcherna för Frölunda satte göteborgarna av i en hejdundrande fart efter startsignalen. Linköping, som jagar viktiga poäng i streckstriden, fick se sig besegrade.

– Vi var inte så bra i den andra perioden, men totalt sett var andra halvan av matchen bra för oss, säger Frölundabacken Jonathan Sigalet efter 3-1-segern.

Hemmalaget var på väg att lämna gästerna mållösa men med 11 minuter kvar att spela spräckte även Linköping nollan. Frölunda, som efter CHL-finalen boostade sitt självförtroende, såg dock till att spika igen resterande delen av matchen.

– Några av dessa matcher har vi kanske inte spelat så bra i början av matcherna, men vi har pushat på och ökat mot slutet. Vi har hållit en riktigt hög nivå sedan CHL-finalen och vi är inte oroliga på bänken mot slutet av matcherna, säger 33-åringen.

”POÄNGEN ÄR DET MINSTA JAG BRYR MIG OM”

Kanadensaren noterades för två assistpoäng mot östgötarna. Den första kom efter ett mål från Chay Genoway, som efter en lång vandring längst blålinjen vek in och pricksköt pucken mellan benen på Jonas Gustavsson. Sigalet fick andraassist på målet, och är frågande till hur involverad han egentligen var.

– Involverar är ett generöst uttryck för det första målet, jag vet inte om det finns en tidsgräns på att få en assist, skrattar backen.

– Men jag tycker att varje gång vi spelar med sju backar så finns det lite mer liv i benen för att hänga med i offensiven och så.

Med sina 13 poäng (6+7) har han nu satt ett nytt säsongsrekord sedan han kom till klubben inför säsongen 2016/17. Han berättar att han gjort en resa under de tre senaste åren, framför allt kring vilken typ av spel han ska spela.

– Poängen är det minsta jag bryr mig om. Men vad gäller säsongen så känns det som att det varit min överlägset bästa säsong under min tid här. När jag först kom hit försökte jag nästan ändra sättet jag spelade till sättet som Frölunda spelat under de föregående säsongerna. Hålla pucken mycket och så.

VILL AVSLUTA I GÖTEBORG

Sigalet kämpade lite med att anpassa sig till Frölundas spelsätt, han hade tidigare haft en renodlad defensiv roll under tiden i Luleå, men var fast besluten att ge det en chans.

– Det var så Frölunda varit framgångsrika tidigare, och de hade utvecklat många bra backar innan jag kom, säger Vancouversonen.

– Sedan efter halva förra säsongen började jag spela så som jag spelade innan jag kom hit, så som jag spelade när de ville få hit mig. Då började det flyga för mig. Och jag tycker mitt spel har hållit en helt annan nivå sedan dess.

Fyra matcher kvar innan slutspelet drar igång, vad vill du se från laget den kommande veckan?

– Att vi fortsätter höja nivån. I en slutspelsserie kommer vi inte ha råd att ha för stora dippar i matcherna och förlora en match här och där på grund av dem. Vi pratar om processen, men samtidigt har vi ett öga på tabellen och håller koll på de som är bakom oss. Vi får kontrollera det vi kan kontrollera och försöka spela bra hockey.

Du är inne på sista året på kontraktet med Frölunda, vill du stanna eller har du andra ambitioner?

– Jag hoppas jag kan stanna här. Jag tänker att jag ska spela två år till och jag hade gärna avslutat här i Göteborg. Vi har haft lite snack. Ingenting är på gång, men förhoppningsvis kan vi hitta en lösning.

Matchen mellan Frölunda och Linköping slutade 3-1 med Samuel Fagemo, Chad Genoway, Simon Hjalmarsson och Derek Roy som målskyttar.