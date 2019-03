Inatt spelar Elias Pettersson framför förbundskapten Rikard Grönborg och de två ska ha ett snack om VM efter matchen. Men till media vill inte Vancouvers succérookie uttala sig om hur han tänker kring turneringen i maj.

Förbundskapten Rikard Grönborg befinner sig just nu i Nordamerika för att scouta potentiella svenska VM-spelare. Idag är han i Vancouver för att spana in bland andra Elias Pettersson och de två ska prata efter matchen.

Elias Pettersson har stått för en fantastisk första säsong i NHL och har just nu gjort 56 (26+30) poäng på 55 matcher och han nämns av många som en het kandidat till titeln årets rookie.

Men laget, som inledde bra, har gått knackigt på slutet och är just nu nio poäng ifrån den sista wild card-platsen med 16 matcher kvar att spela. Men trots det prekära läget är slutspelet i fullt fokus för Elias Pettersson när han tillfrågas av en reporter om han tänker något på VM i Bratislava senare i vår.

— Jag försöker nå slutspel, blev svaret från Pettersson.

20-åringen fanns ju med i fjolårets guldvinnande Tre Kronor, men stod vid sidan av mot slutet av turneringen då han skakade sig under turneringen.

I år skulle det naturligtvis smaka mumma för Rikard Grönborg att få med Elias Pettersson i VM-truppen som ska försöka spela hem ett tredje raka guld i Bratislava i maj månad.

Elias Pettersson will chat with Swedish national team coach Rickard Gronborg after tonight's game in Vancouver. I asked him if he's interested in the IIHF World Hockey Championship and he said: "I'm trying to make the playoffs."

— Chris Johnston (@reporterchris) March 6, 2019