Jakob Silfverberg firar sitt mål. Foto: AP Photo/Ross D. Franklin

Jakob Silfverberg tycks vara i storform. För andra matchen i rad gjorde han 1+1 och förde Anaheim till seger mot Arizona.

– Det är en bra spelare, och när han börjar göra mål kan du se att han får självförtroende, säger lagkompisen Ryan Kesler enligt nhl.com.

Ryan Kesler var matchens stora jubilar. Den skadebenägna veterancentern gjorde match nummer 1000. Han lämnade dock, som så ofta nuförtiden, matchen poänglös. Ex-stjärnan har bara gjort tre mål och åtta poäng under säsongen.

I stället klev hans gamle radarpartner Jakob Silfverberg fram. Igen. Han sköt mål nummer 18 för säsongen och det sjätte på de tio senaste matcherna, när han gav Anahem ledningen med 1-0 i mötet med Arizona. Svensken klev med fullträffen förbi förra säsongens målskörd. Då landade han på 17 kassar. Silfverberg behöver göra fem mål till för att tangera sin målbästa notering under en säsong.

SPRÄCKTE ARIZONAS SEGERSVIT

Men Gävlesonen var inte klar för kvällen efter målet. Han spelade även fram Troy Terry till 3-1-målet i powerplay. För andra matchen i följd blev Silfverberg därför den offensiva hjälten för Anaheims del. Han gjorde 1+1 också i 2-1-vinsten mot Colorado i förrgår. Efter fem raka förluster har Anaheim nu två raka segrar.

– Pucken verkar gå in just nu. Och inte bara för mig, jag tror att hela laget känner sig ganska bra just nu. Vi blir belönade och det är en bra känsla, sade Anaheimstjärnan.

Medan Arizona, som hade sex raka vinster inför matchen, slåss för en slutspelsplats är Anaheim långt därifrån.

– Vi har några matcher kvar på säsongen och ska försöka göra det bästa av det, fortsätter Jakob Silfverberg.

Även Adam Henrique gjorde mål för Ducks, framspelad av Rickard Rakell. Lawson Crouse gjorde Arizonas enda mål.