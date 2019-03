2011 inledde Carl Hagelin sin NHL-karriär i New York Rangers. Idag var han tillbaka på Manhattan med sin nya klubb Washington Capitals och då skulle det bara dröja två minuter innan han nätade. Matchen vanns av Capitals med 3-2 efter straffar.

Tampa Bay satte inatt nytt klubbrekord när de tog sin tionde seger i rad. Matchvinnare blev Victor Hedman som avgjorde i förlängning bakom Alexandar Georgiev. Matchen slutade 3-4. 2016 vann Tampa Bay nio matcher i rad och det var fram tills in

Columbus Blue Jackets general manager Jarmo Kekeläinen fortsätter att vara mest aktiva av alla inför trade deadline. Under kvällen gjorde han klart med en ny back i Adam McQuaid efter att ha värvat en målvakt och två forwards tidigare. Och åt

Renoveringsprojektet New York Rangers anpassar sig till livet utan Mats Zuccarello, och det började med en poäng mot Washington Capitals. De regerande mästarna vann målfesten med 6-5 efter förlängning. New York Rangers lyckades visserligen

25 februari, 2019

Mats Zuccarello var en av de tyngre pjäserna som bytte klubb under helgen i NHL. Från New York Rangers kastades han direkt in i hetluften i Dallas Stars - och han blev målskytt direkt när Stars bortabesegrade Chicago med 4-3. Efter 509 matcher