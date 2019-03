Mike Green missar resten av säsongen. Backen har drabbats av en virusinfektion och tvingas vila i flera veckor, skriver Detroit Red Wings via sitt twitterkonto.

Den 33-årige backen har spelat 43 matcher under årets säsong och noterats för 26 poäng. Men nu är det färdigspelat. Enligt ett inlägg på Detroit Red Wings twitterkonto har läkaren beordrat vila i flera veckor till Green, sedan han konstaterats ha blivit smittad av ett virus.

Det är inte första gången Green tvingas hålla sig borta från spel. Vid jul höll en fotskada honom vid sidan i tolv matcher, och i mars förra året genomförde han en operation av nacken som gjorde att han missade slutet av säsongen.

Mike Green (virus) will miss the remainder of the season. #RedWings

— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) March 7, 2019