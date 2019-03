Patrik Westberg. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det faktum att han inte är uttagen till att kommentera SM-slutspelet har rört upp känslor bland den hockeyintresserade befolkningen. Många tycker att C More har fattat ett galet beslut och stödet till Patrik Westberg har varit massivt. Han är tacksam för det, men när hans kollegor får skit riktat mot sig i kölvattnet av hyllningarna då blir eftersmaken besk.

— Det har nog varit tydligt även tidigare men jag har inte reflekterat på ett sunt sätt då, berättar han när hockeysverige.se når honom.

Det är Sportbladet som vid flera tillfällen berättat om C Mores beslut att inte låta Patrik Westberg, som utsågs till årets sportkommentator 2018 kommentera SM-slutspelet. De anser att andra går före.

Det här har rört upp känslor bland många av de som följer C Mores hockeysändningar och Patrik Westberg berättar att han är tacksam för allt stöd och de hyllningar han har fått ta emot. Men en sak gnager i honom och det föranledde denna tweet som kommentatorn lade ut i tisdags.

Hej, -ja, jag hade gärna gjort SHL-slutspel som alla andra men respekterar beslutet-Glädjer mig mycket åt att få göra playoff och kval till hockeyallsvenskan.

Glad för stöd men bedrövad när jag ser att kollegor och vänner får skit och rena personangrepp, det tar bort all glädje. — Patrik Westberg (@PatrikWestberg) March 5, 2019

Hockeysverige.se ringer upp Westberg och ber honom utveckla sin tweet.

— Det här med den råa tonen på sociala medier är någonting jag tänkt på till och från. Egentligen inte tillräckligt mycket och sen blev det väldigt tydligt för mig igår (läs i tisdags) och då kände jag på något sätt att jag behövde rannsaka mig själv i det som händer. Vad har jag för ansvar? frågar sig Patrik Westberg och fortsätter:

— Jag kände någonstans att det är saker jag har blundat för, kanske för att man är uppslukad av sitt jobb, att hela tiden prestera och hitta vägar till utveckling, och man vill så mycket. Det har varit liknande artiklar innan som följts av att jag får jag beröm och glada tillrop, folk är vänliga och generösa, men så finns det vissa som i samband med detta skriver nedsättande och respektlösa kommentarer om mina kollegor och när jag summerar mitt eget agerande så känns det som att jag blundat för det jobbiga, scrollat förbi det, inte vilja se det dåliga, utan bara försöka ta till mig det som är bra och vänligt mot mig.

BÖRJAT FUNDERA MER OCH MER ÖVER TONEN

Att tonen kan vara väldigt rå och otrevlig ibland på sociala medier är inget nytt. Westberg berättar att han på senare tid funderat mer och mer över detta.

— Det blev väldigt tydligt nu. Det har nog varit tydligt även tidigare men jag har inte reflekterat på ett sunt sätt då, jag har nog velat gotta mig i uppskattningen, jag och fler med mig har nog ett bekräftelsebehov som ibland skymmer sikten, kanske är det mänskligt men det känns inte bra.

— Jag tycker det är jävligt otrevligt, inte bara i det här sammanhanget, utan…säger han och pausar innan fortsättningen kommer:

— På senare tid, jag har hört om unga spelare som efter en mindre lyckad insats blir totalsågade och som tagit väldigt illa vid sig, det är domare som får höra saker som är helt förfärliga, det kan handla om både hot och hat.

Patrik Westberg fortsätter:

— Jag är glad för att människor tar sig tid, är generösa och säger vänliga saker till mig, det är ingenting att sticka under stol med, men när det samtidigt också kommer kommentarer om mina kollegor och kanalen jag jobbar för som är hånfulla, respektlösa och…Ja, stannar man till och reflekterar så försvinner ju glädjen i att läsa det andra.

— Jag kände nog att nu var det dags för mig att skriva någonting och på något sätt tala om hur jag känner. Jag kände också att så här har det ju varit innan också, och jag har inte sagt någonting.

— När jag tänker på det så kan jag tycka att det är svagt av mig, lite egoistiskt. Även om jag blir glad av människor som tycker om det jag gör så förtas det av att vissa tar sig rätten att samtidigt ta heder och ära av mina kollegor och vänner. Det blir nästan ”Fan, är jag delaktig i det här?”

SOCIALA MEDIER FÖR OSS NÄRMARE VARANDRA -PÅ GOTT OCH ONT

Han berättar att han tycker att det finns väldigt många goda sidor med sociala medier. Bland annat att det tar folk närmare varandra, exempelvis inom idrotten. Supportrar kan på ett enkelt sätt kommunicera med sina favoritlag eller spelare, med media och så vidare.

— Men då krävs det ju att vi har respekt för varandra. Sen kan man ju inte såga hela grejen, för jag tycker ju att mycket är bra med det här. Men det finns också en del som beter sig på ett sätt som är helt förfärligt.

— Men jag tror inte, vill inte tro på att de bara är elaka halvtokiga människor som vill såra andra. Jag tror att mycket handlar om att människor inte tar sig tid att fundera kring vad det dom skriver på sociala medier får för konsekvenser. De möter inte människan, de ser inte när en 18 årig hockeyspelare blir ledsen och rädd att inte räcka till, eller när domarens familj mår dåligt för att det skrivs förfärliga saker om deras mamma eller pappa på sociala medier.

Patrik Westberg berättar att han varit relativt förskonad från elakheter. Men han har fått ta emot en del.

— Det är några få som jag har svarat när jag fått respektlösa kommentarer till mig där det inte finns någon konstruktiv kritik, utan enbart hån och rena elakheter. När jag har svarat vid några tillfällen att ”jag gör så gott jag kan och det är synd att det inte tilltalar dig, hoppas du ändå får en bra dag” då vänder det i nio fall av tio och man får tillbaka att ”Jag kanske tog i lite, jag var så jävla förbannad för att mitt lag förlorade, sorry.”

”GAV KANSKE LITE EFFEKT”

Han berättar att han efter tweeten i tisdags förberedde sig och laddade för match och gick inte in för att kolla av Twitter förrän på kvällen.

— Då märkte jag att det var en tydlig skillnad, att det kom inte så många elaka kommentarer om någon annan. Då kände jag att, ”Okej, det lilla jag gjorde gav kanske lite effekt ändå.” Någon eller några kanske tänkte till.

Vad har vi för ansvar, du i din roll och jag i min roll?

— Jag är i just det läget att jag funderar på det. Men jag har inga färdiga svar. Men det jag kommit fram till sakta men säkert, det är att jag har ett ansvar. Omedvetet så tror jag att, är det saker som är ”gottiga” för min del, då är det lätt att man tänker ”det är bara någon här och där” och sen scrollar man bara vidare.

Patrik Westberg berättar att han vid ett tillfälle fick ett meddelande till sig med otrevligheter. När han svarade så blev han ifrågasatt och avsändaren menade på att kommentatorn fick räkna med att bli bedömd och få otrevligheter. Att det ingår i jobbet så att säga.

— Det är ju så jäkla sjukt att någon på allvar kan anse att det tillhör kommentators-jobbet att folk får ta ära och heder av dig? De får absolut tycka att vi är mer eller mindre kompetenta, att folk tycker och tänker och kritiserar på ett sunt sätt, det får man ta. Alla tycker olika och det har jag full respekt för.

— Men däremot, när de kommer med personangrepp…Det tillhör ju inte jobbet? Det tillhör inte något eller någons jobb.

VIKTIG DISKUSSION

Patrik Westberg betonar flera gånger under intervjun att han inte vill uppfattas som någon moralpredikare. Men han tycker att det är viktigt att diskussionen om hur vi beter oss på sociala medier kommer upp till ytan.

— De flesta skriver ju faktiskt uppmuntrande och på ett fint sätt, de allra flesta gör ju det, utan att trampa på någon annan.

— Jag som jobbar i det här får ta mitt ansvar också och inte bara säga att vissa gör fel, utan fundera på hur jag kan bidra och när jag kan säga ifrån.

— Sen vill man ju inte vara Bror Duktig heller, det är en konstig balansgång. Jag vill inte stå där och peka finger. De flesta är ju väldigt bra människor.

— Så det är svårt, men värt att fortsätta diskutera för oss inom våran bransch, men också inom olika klubbar och alla inblandade där. Förresten så behövs det diskuteras i alla sammanhang i samhället.

Hur känner han själv då gällande det faktum att han inte ska kommentera SM-slutspelet?

— Självklart vill jag göra slutspel precis som alla andra kommentatorer. Att vissa visar att de vill ha mig med är såklart oerhört glädjande men, de som får jobba med slutspelet är grymt kompetenta och människor jag har stor respekt för, jag önskar dem all lycka till och jag kommet sitta klistrad och njuta. Jag vet att de kommer gör ett kanonjobb.

Och det är knappast så att Patrik Westberg kommer vara sysslolös under månaden som kommer. Han kommer kommentera upplösningen av Hockeyallsvenskan och även efterföljande kvalspel där det ska avgöras vilka två lag som spelar i SHL nästa säsong.

— Det är en grymt rolig liga och ett förtroende som C More ger mig som visar att de tycker att jag gör ett bra jobb, avslutar Patrik Westberg.