New York Rangers föll med 1-0 mot Dallas, sedan John Klingberg avgjort. Men en annan svensk stod också i rampljuset. Mika Zibanejad fick matchstraff. I ett trubbigt och ganska profillöst New York Rangers har Mika Zibanejad varit en av få spela

Alexander Radulov är en av de stora stjärnorna i Dallas Stars. I nattens match kommer han däremot att tvingas titta på från läktaren. Han straffas för att ha kommit sent till en träning. Det spelar ingen roll vem du är eller vilken situ

Inatt var Dallas svenske back John Klingberg och hans lagkamrat Jamie Benn hela skillnaden mellan lagen när Dallas slog St.Louis på bortaplan med 1-4. Inte mindre än tre poäng kom från backens klubba. John Klingberg missade 22 matcher under s

25 februari, 2019

Mats Zuccarello var en av de tyngre pjäserna som bytte klubb under helgen i NHL. Från New York Rangers kastades han direkt in i hetluften i Dallas Stars - och han blev målskytt direkt när Stars bortabesegrade Chicago med 4-3. Efter 509 matcher