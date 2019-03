C Mores Harald Lückner har gjort sitt val. Foto: Bildbyrån

Ikväll spelas den 52:a och sista omgången av Hockeyallsvenskans grundserie. För hockeysverige.se har C Mores expert Harald Lückner plockat ut ett All Star Team.

Att kalla Hockeyallsvenskan en serie i skuggan av SHL är nästintill fel. I serien finns publikstarka lag som dessutom har flera SM-guld på hyllorna i klubblokalerna. Jag tänker då på AIK, Björklöven, Södertälje, Modo och Leksand. Lägg därtill att Västerås, BIK Karlskoga, Karlskrona, Tingsryd och Almtuna har spelat i landets högsta serie. Till det adderar vi spännande lag så som Oskarshamn, Västervik, Pantern och Vita Hästen.

Hockeyallsvenskan är också den serie där drömmarna tar steg mot att förverkligas. Ett exempel är att spelare så som Oliver Ekman-Larsson, Filip Forsberg med flera tagit klivet direkt från Hockeyallsvenskan till NHL.

För många är det en överraskning att ena laget i Hockeyallsvenskan-finalen blev Oskarshamn. Men det är bara ytterligare en fingervisning om att klubbens sportchef, Per Kenttä, är en av dom bästa i landet på sitt jobb. Kul också att AIK ånyo inleder en seriös jakt på en plats i SHL igen. Visst kittlar det att få derbyn mellan AIK och Djurgården igen?

Men vilka spelare har varit bäst i Hockeyallsvenskan den här säsongen? Harald Lückner har via C More följt Hockeyallsvenskan på nära håll under säsongen. Hockeysverige.se bad honom att plocka ut sitt All Star team från årets säsong.

Målvakt:

Samuel Ersson Västerås

– Ersson har gjort en helt otrolig säsong. Från att vara en juniormålvakt till, enligt mig, den bästa målvakten i Hockeyallsvenskan. Han har en fruktansvärd hög lägstanivå och är den största anledningen till Västerås stora lyft den här säsongen. Han ger Västerås chansen att ta poäng varje kväll.

Backar:

Johan Larsson AIK

Tobias Enström Modo

– Johan Larsson är en ganska underskattad kille. Han kom in i AIK då (Eric) Norin gick till Brynäs. Johan är högerfattad och tittar vi på hans säsong och hög lägsta nivå så ser vi att han är bra i powerplay och ligger med i toppen av plus/minus-ligan. Han är väldigt stabil och han har många strängar på sin lya både offensivt och defensivt.

– Vi hade stora förväntningar på Tobias och många trodde att han skulle kunna bära Modo. Hans register är hur stort som helst. Jag hade velat ha lite mera offensiva utflykter av honom, men hans lugn, hur han läser situationer och är ett steg före hela tiden gör att det är nyttigt för andra att titta på hans agerande.

Forwards:

Sebastian Dyk Södertälje

Tony Mårtensson Almtuna

Nicolai Meyer Södertälje

– Dyk och Meyer har gjort en ”outstanding” säsong. Dom gör mål och poäng i stort sett under varje match och bär Södertälje på sina axlar. Det har sällan funnits sådana ”snipers” i den här serien. Det skulle möjligtvis vara Conny Strömberg, men det var mest i powerplay han gjorde sina poäng. Trots pressen Dyk och Meyer har på sig levererar dom. Som sagt var, det var många, många år sedan vi hade två så utpräglade poängmaskiner i den här serien.

– Tony tycker man skulle vara ganska trött. Han kommer ner till Almtuna och är med i toppen på skytteligan. Skulle han spela mellan Dyk och Meyer i Södertälje så skulle dom göra många mer poäng. Det är nyttigt för Hockeyallsvenskan att ha en kille med sådan passningskvalité och sätt att läsa spelet. Han kommer ner och höjer ligan. Både han och ”Tobbe” Enström är föredömen i det fallet.