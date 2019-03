Nu ska det vara klart med att Philadelphia Flyers och Chicago Blackhawks gör upp på europeisk mark iNHL-premiären i höst. Spelplatsen blir Prag.

Det har blivit ett stående inslag de senaste åren att NHL lägger matcher på europeisk mark. I höst är det dags igen när Philadelphia och Chicago kommer till vår världsdel för att göra upp i Prag.

Redan i höstas meddelades det via nhl.com att NHL-matcher i Europa var att förvänta till nästa säsong och då nämndes Schweiz, Tyskland, Prag och Stockholm som tänkbara kandidater till länder och städer.

Det är oklart om det kommer fler lag till Europa i höst.

As mentioned on HockeyCentral tonight…Philadelphia will play Chicago, in Prague to start the 2019-2020 season.

— John Shannon (@JSportsnet) March 8, 2019