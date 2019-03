Gabriel Landeskog gör sin i särklass bästa säsong i karriären. Nu kom däremot ett tråkigt besked om svensken. Han har en överkroppsskada och riskerar att missa upp till sex veckors spel.

Colorado Avalanche har haft det tungt i NHL den senaste tiden efter en bra start. Laget ligger just nu utanför slutspel med fyra poäng upp till den sista wild card-platsen. Nu kommer lagets nästa bakslag. Svenske kaptenen Gabriel Landeskog är skadad och missar över en månads spel.

Halvvägs in i matchen mot Dallas, som spelades natten till fredag svensk tid, så kolliderade Landeskog med Dallasmålvakten Ben Bishop utmed sargen. Smällen tog illa på svensken som tvingas utgå.

Under fredagen släppte Colorados tränare Jared Bednar nyheten att Landeskog har en överkroppsskada som kommer att hålla honom borta från spel i fyra till sex veckor.

Gabriel Landeskog gör sin överlägset bästa säsong i NHL-karriären. Hans 33 mål och 69 poäng på 68 matcher är redan personbästa för 26-åringen. Hans tidigare bästa notering var 2013/14 då han sköt 26 mål och 64 poäng. Han har under säsongen bildat en fruktad kedja tillsammans med Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen.

Det är ett tungt avbräck för Colorado som tvingas klara sig utan sin kapten och näst bäste målskytt under slutet av säsongen när man jagar en slutspelsplats.

Gabe Landeskog is out four to six weeks with an upper-body injury. pic.twitter.com/mFPauf7ZKb

— Colorado Avalanche (@Avalanche) March 8, 2019