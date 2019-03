FÅTT STÄM. Joel Eriksson Ek börjar leva upp till potentialen i NHL. Foto: AP Photo/Chris O'Meara

En tung start på säsongen och två besök i AHL. Sedan lossnade det rejält för Joel Eriksson Ek. En av anledningarna till det är det ökade förtroende han fått i Minnesota Wild efter Mikko Koivus allvarliga skada.

– Man känner att man har mer förtroende och då kommer man in i matcherna mer, säger han till hockeysverige.se efter nattens 3–0-seger över Tampa Bay Lightning.



TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det hör inte till vanligheterna att NHL:s dominant Tampa Bay Lightning blir nollade på hemmais. Men i natt stod Minnesota Wild för en riktig knall när de besegrade Lightning med 3–0 efter ett hattrick av Jason Zucker och 25 räddningar av målvakten Devan Dubnyk.

– Dubnyk var fantastisk och vi tråkade nog ut dem lite. Vi försökte spela ganska tajt i mittzonen för att de inte skulle få upp farten där och det är nog där deras bästa spelare försöker få sina frilägen, ett-mot-ettor och sådana grejer, säger Joel Eriksson Ek till hockeysverige.se.

Svensken var en av dem som stod ut mest i bortalaget. Han kom visserligen inte med i poängprotokollet, men avslutade matchen med 18.30 i speltid och sju skott på mål. Flest av samtliga spelare på isen. Ännu viktigare var att han gjorde en stark defensiv insats och lyckades många gånger få stopp på poängkungen Nikita Kutjerov.

BYGGDE SJÄLVFÖRTROENDE I AHL

Insatsen speglar hur den senaste månaden sett ut för den nu 22-årige centern. Efter en tung inledning på säsongen 2018/19 skickades värmlänningen till AHL och farmarlaget Iowa Wild vid två tillfällen. Men sedan han kallades upp i början av februari har det lossnat. Både offensivt och defensivt. Korsbandsskadan på lagkaptenen Mikko Koivu har haft en del i det. Den har nämligen gett inneburit att Eriksson Ek fått en mer framträdande roll i laget.

– Att han blev skadad är inget man vill se, men det öppnade upp en lucka för mig att få spela lite mer och jag tycker att det har känts bra, säger han.



Foto: Harrison Barden-USA TODAY Sports IBL

Speltiden har följaktligen gått upp märkbart sista tiden. Det har gjort honom mer bekväm i NHL-kostymen. Att slippa nöta bänk under långa perioder stärker självkänslan och får bort ringrosten.

– Man känner att man har mer förtroende och då kommer man in i matcherna mer. Man kommer inte till bänken efter ett dåligt byte och får sitta där i fem minuter med tankarna snurrandes i huvudet som tidigare. Nu är det bara tillbaka in på det och det är skönt, konstaterar han.

Hur var det annars att få beskedet att du skulle ned till AHL där efter jul?

– Det är klart att man inte blir glad när man får det beskedet, men det gäller att tänka på sitt eget bästa och jobba så hårt man kan. Gör man det man ska så får man sina chanser och det tror jag är det viktigaste när man är där nere, göra de rätta saker och bara sätta huvudet under armen och köra så hårt du bara kan.

– Nu fick jag spela väldigt mycket, stod till och med på blålinjen i powerplay ett tag och det var allt möjligt. Jag spelade oerhört mycket och det hjälper en att få speltid. Jag har precis fyllt 22 år och har mycket kvar att lära så alla erfarenheter är bra.

”HAN VÅGAR MER”

Lagkompisen Jonas Brodin har sett klara förbättringar i Eriksson Eks spel. Men det har inte gjort honom förvånad.

– Det har varit grymt nu sista två månaderna. Det var lite tufft för honom i början. Laget spelade inte så bra och det är ganska svårt att få upp självförtroendet när man inte får spela, men efter Mikkos skada fick han mer förtroende. Nu har han varit grym. Jag har känt Joel ganska länge och vet hur grym han är så det är kul att se att det har släppt lite nu på slutet, säger han.

– Självförtroende gör mycket i hockey. Han vågar mer och kanske passar eller håller i pucken i stället för att dumpa den. Han har varit riktigt viktig för oss här på slutet.

Minnesota Wild är mitt uppe i det spännande racet kring slutspelsstrecket i Western Conference. Just nu har man den sista wild card-platsen, men har Arizona Coyotes och Colorado Avalanche i bakhasorna.

– Man har koll på tabellen, det ska jag inte ljuga om. Det är oerhört tajt och just nu är varje match som en slutspelsmatch för att vi ska kunna ta oss in, avslutar Joel Eriksson Ek.