Erik Karlsson har gjort en bra debutsäsong i San José Sharks. Det har dock varit en säsong som har varit kantad med skador. Hans senaste skada kan hålla honom borta resten av grundseriespelet.

– Jag kommer inte att göra comeback än på ett tag, säger Karlsson till The Athletic.

San José Sharks gör en kanonsäsong och slåss om divisionstiteln i Pacific Division tillsammans med Calgary Flames. Ett orosmoln för Sharks är dock att stjärnbacken Erik Karlsson fortsätter ha skadebekymmer.

Han har missat totalt 15 matcher den här säsongen med diverse skador. Det största bekymret har varit ljumsken för 28-åringen. Den 26 februari lämnade han matchen mot Boston Bruins med en ny känning. Därefter har han inte spelat en match.

Nu öppnar Karlsson själv upp om skadan. Han säger att det inte är samma skada som tidigare men att det är i samma område. Erik Karlsson kan nu missa resten av grundserien med sin skada.

– Jag kommer inte att göra comeback än på ett tag, men till 100 procent kommer jag vara redo när slutspelet drar i gång. Jag hoppas kunna spela någon av de avslutande grundseriematcherna innan dess, säger han till The Athletic.

Erik Karlsson har gjort 52 matcher den här säsongen och stått för tre mål och 45 poäng på dessa matcherna. Detta gör honom till den svenske backen som gjort näst flest poäng i år. Endast Erik Gustafsson är bättre.

