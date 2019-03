Målvakten Lovisa Selander gör sin fjärde säsong i collegeligan i USA och nu har hon utsetts till ligans bäste målvakt.

I slutet av 2018 draftades Lovisa Selander av Boston Pride i NWHL, som tjugonde spelare totalt och första målvakt. I februari blev hon dessutom den målvakt i NCAA som gjortflest räddningar genom alla tider, 3811 stycken.

Nu har hon dessutom utsetts till bäste målvakt i ligan. Målvakten, som gjort sin fjärde säsong för RPI (Rensselaer Polytechnic Institute), kom tvåa i målvaktsligan med en räddningsprocent på 94,2. Enligt eliteprospects har hon även, målvakt som hon är, varit lagkapten för sitt lag under säsongen.

Congratulations to the 2018-19 @MACGoaltending Goaltender of the Year, from @RPI_WHockey , Lovisa Selander! pic.twitter.com/UiUBAySP5f

— ECAC HOCKEY (@ecachockey) March 9, 2019