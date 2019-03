Mark Stone trejdades i slutet av februari från Ottawa till Vegas. Nu står det klart att stjärnan stannar i Nevada-öknen åtta säsonger till.

Mark Stone hade ett utgående kontrakt med Ottawa och skulle ha blivit free agent till sommaren. Precis innan trading deadline så byttes han bort till Vegas mot Erik Brännström och Oscar Lindberg.

Nu har Stone kritat på en förlängning med Vegas. Kontraktet är skrivet på åtta säsonger och kommer ge en lönetaksträff på strax över sju miljoner dollar per säsong.

Mark Stone is officially going Gold 🤩

Stone has signed an eight-year extension worth an AAV of $9.5 million! 🗿#VegasBornhttps://t.co/fIQpNYNfJP

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 8, 2019