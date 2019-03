View this post on Instagram

Det är 15 månader sen min senaste hjärnskakning – det har varit en lång berg och dalbana sen första dagen. Senaste hösten och vintern har präglats av olika läkarbesök, sjukskrivningar, rehabklinik, ångest och besvikelser. Det har vuxit fram ett tungt beslut under hela den här tiden, som egentligen tagits åt mig, det här är verkligen det absolut sista jag vill men jag har inget val, min hockey är över. Livet går före . Jag vill tacka alla fantastiska lagkompisar och alla fantastiska killar jag spelat/tränat med under åren som alltid sett mig som en av dem och fått mig att känna mig välkommen, tack! Tack till alla tränare, materialare, föreningar och framförallt tack till min familj som funnits där och stöttat mig genom alla år . Att ha fått tillhöra lag som blir som ens andra familj är det finaste jag vet. Hockeyn har varit min första och största kärlek i livet och jag kommer för all tid sakna en stor bit av mitt hjärta. 💔😭