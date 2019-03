Rasmus Asplund, Victor Olofsson och Alexander Nylander Foto: Bildbyrån

Buffalo har ett gäng spännande svenskar på gång. Tre av dem hade show i AHL i natt.

Victor Olofsson sköt två mål. Alexander Nylander hade 1+1. Rasmus Asplund hade 0+2. Man kan lugnt konstatera att svensktrion var starkt bidragande till att Rochester vann med 5-3 mo Binghamton Devils i natt.

Olofsson hade gått poänglös från två matcher innan han slog till i natt. SHL-skyttekungen gjorde 3-2 och 4-2 och blev således stor matchvinnare. Victor Olofsson utsågs också till matchens första stjärna. Totalt har han gjort 23 mål och hela 50 poäng på 57 matcher i AHL.

Alexander Nylander är i storform just nu och gjorde två poäng för andra gången på de fyra senaste matcherna. Hans poängsvit är uppe i just fyra matcher, på dessa har han gjort sex poäng. Totalt har det forna superlöftet noterat 31 poäng på 49 matcher under säsongen i AHL.

Rasmus Asplund då? Han har också hittat en fin poängform. Efter att ha gjort två mål igår natt gjorde han alltså två passningspoäng i natt. Ser vi till de sju senaste matcherna har tvåvägscentern gjort åtta poäng. Totalt har han 5+21 på 60 matcher.