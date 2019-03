EHNVETEN. Christoffer Ehns hårda arbete och självinsikt har bidragit till att ta honom till NHL. Foto: Imago Sport

Han var den stora svenska överraskningen att ta plats i NHL i höstas. Christoffer Ehns första säsong i Nordamerika har varit över förväntan både för honom själv och omgivningen. Självinsikten om vad han är för sorts spelare han är och vilka begränsningar han har bidrog till det.

– När jag gör mina bästa matcher är det inte så himla fancy, säger han till hockeysverige.se.

Det är dämpad stämning i Detroit Red Wings omklädningsrum efter 2–3-förlusten mot Tampa Bay Lightning. Även om man är ett av ligans sämre lag svider det när man åtminstone resultatmässigt spelar jämnt med ligadominanten.

Vid sin bänkplats hämtar Christoffer Ehn andan efter att ha gnuggat på i 12.25 minuter i lagets fjärdefomation tillsammans med Jacob de la Rose och Michael Rasmussen. Han summerar sina intryck från tillställningen med en kluven inställning till prestationen.

– Även om vi kanske inte förtjänar det om man tittar på statistiken så är det en studs ifrån en oavgjord match. Det finns en del att ta med sig samtidigt som det finns saker att jobba på, säger han till hockeysverige.se.

Den 22-årige Lidköpingsonen har just gjort sin andra match tillbaka i NHL efter en sejour i farmarlaget Grand Rapids Griffins. Överraskande nog, både för honom själv och andra, slog han sig in i NHL redan vid säsongsstarten i höstas. Sedan dess har han spelat merparten av sina matcher för Detroit under sin rookiesäsong i Nordamerika. Nattens insats var hans 46:e i Red Wings tröja. Utöver det har det blivit 14 i AHL.

– Jag blev överraskad, absolut. Kanske inte sista dagarna av campen, för då hade jag börjat förstå att jag var nära och att det hade gått bra, men under hela träningslägret förutom sista veckan tänkte jag inte ens på att det gick, berättar han.

Kan det ha varit positivt?

– Jag tror det, för jag hade inte kraven eller någonting på axlarna att jag skulle klara det, utan jag var bara ute och körde. Sedan när det gick upp för mig att jag var nära var det bara en boost att ens vara med i diskussionen. Det var fantastiskt kul att det gick som det gick.

”ÄR INTE SÅ JÄKLA BRA NÄR JAG FÖRSÖKER VARA OFFENSIV”

Det har blivit två mål och sju poäng hittills för den tidigare Frölundaforwarden. Ingen statistik som kommer att få honom nominerad till Calder Trophy, men samtidigt har inte Christoffer Ehn några illusioner om vilken sorts hockeyspelare han är.

– Jag spelar inte så jäkla bra om jag försöker vara offensiv. För mig handlar det om att tävla och vinna närkamper. Det kanske är lite lättare att skapa något om jag vinner en närkamp i anfallszonen. Det gäller att ha mycket åkning, mycket kamp och bara spela med en edge hela tiden. Det är det som kommer göra mig framgångsrik.

Rollacceptans kan vara svårt för unga spelare ibland. För även om de har kommit till NHL kan de ha för vana av att spela offensiv ishockey. Att göra det på juniornivå eller ens i en europeisk liga är en sak, men att göra det mot världens främsta spelare i NHL är en annan. Självinsikt kan därför vara en värdefull tillgång. I Christoffer Ehns fall förenklas det på sätt och vis av att han aldrig varit någon större poängplockare. Varken på junior- eller seniornivå.

– Jag har förstått vad som krävs för att stanna här uppe. Samtidigt vet jag mina egna begränsningar. Jag har haft bra kommunikation med ledarna både här och i Grand Rapids om vad de förväntar sig av mig och hela den biten. Jag känner själv att när jag gör mina bästa matcher är det inte så himla fancy, utan att åka mycket skridskor och få ned pucken djupt, säger han.



”NÅGOT KLASSISKT SVENSKT ÖVER HONOM”

Blivande förbundskaptenen för Tre Kronor, Johan Garpenlöv, är ute på sin Nordamerika-turné inför hockey-VM i Slovakien i maj. Han fanns på läktaren när Detroit mötte Tampa och gillade det han såg av Red Wings senaste svensk.

– Det är något klassiskt svenskt över honom. Han får en roll och fyller den till hundra procent, säger Garpenlöv som själv representerade Red Wings under sin egen NHL-karriär.

– Sedan tycker jag att det är kul att han gör den resa han har gjort. Man behöver inte gå i första rundan för att ta sig till NHL utan det finns andra vägar. Det kan ge motivation till andra spelare att se att det är möjligt att göra det som han har lyckats göra i år.

Christoffer Ehn kallar sin första säsong i NHL ”jäkligt lärorik”. Han har försökt att använda varenda dag med Red Wings till att bli en bättre spelare.

– Man är inte säker på vad man ska förvänta sig från början, men ju mer man spelar ju mer lär man sig vad man kan och inte kan göra. Man lär sig vad man har för begränsningar och anpassar sig efter det. Samtidigt lär man sig vad som krävs för att spela 82 matcher, för det är inte det lättaste, inte något man är van vid från i Sverige heller. Där kommer det tre landslagsbrejk och är ledigt hit och dit. Visst, vissa perioder är intensiva där också, men det är inte som här där det går i ett hela tiden. Här krävs det en större noggrannhet i förberedelserna eftersom säsongen är så lång. Men allt har varit skitbra än så länge och jag njuter verkligen.

Njöt gjorde han av att få möta Rasmus Dahlin i NHL. Buffalo Sabres supertalang är inte bara en före detta lagkamrat i Frölunda, utan en tidigare granne från Lidköping.

– Vi växte upp typ 200 meter ifrån varandra, så vi spelade en hel del på gatorna när vi var små även om han är ett par år yngre. Jag har känt till honom länge och det är jäkligt kul att se att det har gått så bra för honom. Det trodde man i och för sig att det skulle göra, men han har verkligen tagit för sig. Sedan vet jag att han trivs väldigt bra och det är kul, säger Christoffer Ehn och blir lite lokalpatriotisk kring sitt Lidköping.

– Inte illa för bandymetropolen (skratt). Vi har samtidigt ett gäng i allsvenskan och någon mer i SHL. De har en jäkla fin årskull där, de i Rasmus ålder.

Väldigt speciell känsla när jag nyss spelat mot min granne från lilla Lidköping. Från landhockey på bakgården till NHL! Det är som en dröm!! @c_ehn — Rasmus Dahlin (@rasmusdahlin00) November 25, 2018

LYSSNAR OCH LÄR AV KRONWALL

För Detroit Red Wings är resten av säsongen en transportsträcka. Hoppet om slutspel är sedan länge borta. Men för Christoffer Ehn är de sista 14 matcherna en chans att bygga något inför det som komma skall.

– Det handlar om att ta lärdom av allting. Det som har varit jäkligt bra är att ledarna i laget med (Niklas) Kronwall och de gubbarna ligger på oss. Även om vi inte kommer till slutspel ska vi jobba stenhårt för att vinna varje match. Det enda fokuset vi har är på framtiden och då är det fortfarande en process att bli bättre. Kan vi då lära oss av deras ”varje-dag-mentalitet” här så kan det sätta prägel på laget. Vi har många unga spelare och det är viktigt för oss att lyssna på dem.

Vad har det betytt för dig som rookie att ha så erfarna svenskar som Niklas Kronwall och Jonathan Ericsson i laget?

– Fantastiskt mycket. Även Gustav Nyquist innan han blev trejdad, Jacob (de la Rose) och (Frans) Nielsen. Det gör det lite enklare med alltihop, hur man kan komma in i laget eller om det är några frågor. Jag höll på med körkortet och skulle köpa en bil och grejer. Då förklarade de hur allting fungerar så de har varit till en jäkla hjälp både på och utanför isen.

Det låter som den svenska återväxten i Detroit kan vara säkrad.