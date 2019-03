Filip Gustavsson. Foto: David Kirouac/Icon Sports​wire

Han har stått 30 matcher i AHL under säsongen. Nu skickas Filip Gustavsson till ECHL.

Ottawa har blivit en riktig svenskklubb vad gäller målvakter. Marcus Högberg och Anders Nilsson har vaktat klubbens kasse i NHL, och dessutom har Filip Gustavsson var uppkallad utan att få speltid.

Han har i stället spelat 30 matcher i Belleville Senators i AHL. Men nu dumpas han därifrån. Gustavsson får i stället matchning i Brampton Beast i ECHL. Det meddelar Belleville på sin hemsida.

JVM-keppern från förra året har vunnit tolv av 30 matcher i AHL under säsongen. Han har en räddningsprocent på 88,6 och släpper in i snitt 3,42 mål per match.

Han förväntas göra sin ECHL-debut redan i kväll, mot Reading Royals.